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ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt ArcelorMittal auf ' Positive Catalyst Watch'

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Aktien
ArcelorMittal
54.80 EUR 2.02 EUR 3.83 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von ArcelorMittal vor dem Quartalsbericht am 5. November den Stempel " Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Dominic O'Kane geht davon aus, dass der Stahlkonzern das Vertrauen in das vierte Quartal stärken kann, wie er am Dienstag schrieb. Er bleibt auch insgesamt von der Anlagestory überzeugt. 2027 rechnet er mit einer operativen Ergebnissteigerung um etwa 35 Prozent. Die Anleger sollten die jüngste Kurskorrektur als Chance nutzen. O'Kanes Vortum bleibt mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight"./rob/ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 00:15 / GMT

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Datum Rating Analyst
08:01 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 ArcelorMittal Buy UBS AG
05.10.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.

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