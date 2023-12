ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Axa auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight'

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingefahren

Heute im Fokus

EVOTEC-Partner erhält Marktzulassung in China für Mittel gegen Schlafstörungen. Rio Tinto plant Milliardeninvestition in Eisenerzprojekt in Guinea. British American Tobacco bestätigt Ausblick. Lufthansa-Werbung in England verboten. HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik. Mercks MS-Hoffnungsträger Evobrutinib scheitert in entscheidenden Phase-III-Studien zur MS-Behandlung.