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ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt BASF auf 'Negative Catalyst Watch'

22.05.26 09:34 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 36 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Die Anleger dürften also das zweite Quartal nicht allzu hoch hängen, denn ein schwaches zweites Halbjahr und auch 2027 rücke die strukturellen Probleme der Branche wieder in den Fokus: Immense Überkapazitäten und immer stärkere Konkurrenz bei Spezialprodukten aus China und dem Rest Asiens. Den Aktien von BASF drückte Udeshi bereits mit Blick auf den Bericht über das zweite Quartal im Juli den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST

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30.04.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
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04.05.2026BASF UnderweightBarclays Capital
30.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
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