ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt BAT auf 'Negative Catalyst Watch' - Ziel gesenkt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat British American Tobacco (BAT) (BAT) den Status "Negative Catalyst Watch" gegeben und damit negative Erwartungen zum Ausdruck gebracht. Das Kursziel für die Aktie des Tabakkonzerns senkte Analyst Jared Dinges in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von 3100 auf 2800 Pence, beließ die Einstufung aber auf "Neutral". Er rechnet am 26. Juli mit sehr schwachen Resultaten für das erste Geschäftshalbjahr und reduzierte seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS). Eine Bestätigung der Jahresziele sei zwar sein Basisszenario, doch angesichts schwacher Geschäftstrends in den USA sei auch ein Senkung möglich./gl/tih

