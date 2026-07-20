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ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Beiersdorf auf 'Negative Catalyst Watch'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie von Beiersdorf den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit anlässlich der anstehenden Quartalszahlen des Nivea-Herstellers eher negative Nachrichten. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev. Bei Beiersdorf sieht sie Risiken für sinkende Jahresziele in puncto organisches Wachstums und Profitabilität./edh/mne/

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 23:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST

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09:06 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
30.06.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
25.06.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
25.06.26 Beiersdorf Neutral UBS AG