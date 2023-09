ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Hannover Rück auf 'Analyst Focus List' - Ziel hoch

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf ihre Auswahlliste "Analyst Focus List" gesetzt und das Kursziel von 240 auf 255 Euro angehoben. Die Einstufung lautet weiterhin "Overweight". Trotz der vergleichsweise schwachen Kursentwicklung des Sektors bleibe er wegen zahlreicher Treiber positiv für die Versicherer gestimmt, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Hannover Rück gehört zu seinen Favoriten. Das Unternehmen dürfte weiterhin seine Ziele übertreffen und seine konservative Bilanz beibehalten./tav/mis

