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ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Holcim auf 'Analyst Focus List' - Branchenfavorit

11.05.26 09:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Holcim AG
75,16 CHF 0,86 CHF 1,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Holcim auf ihre "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen gesetzt. Zudem drückte Analystin Elodie Rall den Papieren des Herstellers schwerer Baustoffe mit Blick auf den Halbjahresbericht den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Die Expertin gibt nach der Berichtssaison über das erste Quartal, geprägt von zumeist positiven Überraschungen bei geringen Erwartungen, den Herstellern schwerer Baustoffe weiter den Vorzug vor jenen von leichten Baumaterialien. Holcim ist nun ihr Branchenfavorit./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST

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Analysen zu Holcim AG

DatumRatingAnalyst
08:01Holcim OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026Holcim BuyDeutsche Bank AG
10.04.2026Holcim BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.01.2026Holcim OutperformBernstein Research
07.11.2025Holcim OutperformBernstein Research
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15.01.2026Holcim OutperformBernstein Research
07.11.2025Holcim OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.06.2025Holcim HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.04.2024Holcim HoldDeutsche Bank AG
10.01.2024Holcim NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
10.11.2023Holcim HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2023Holcim HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.03.2023Holcim SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023Holcim SellGoldman Sachs Group Inc.
14.10.2022Holcim SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2022Holcim SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.05.2019LafargeHolcim SellUBS AG

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