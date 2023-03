ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Richemont auf 'Positive Catalyst Watch'; Ziel hoch

Aktien in diesem Artikel Richemont EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan ist zuversichtlich für die Mitte Mai anstehenden Geschäftszahlen von Richemont und hat der Aktie daher den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Das Kursziel erhöhte Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 160 auf 170 Franken, die Einstufung lautet weiter "Overweight". Die Resultate dürften die überlegene Branchendynamik des Luxusgüterherstellers im Schmuckbereich belegen, so die Expertin. Sie geht von einem operativen Ergebnisanstieg (Ebit) um 29 Prozent und einem 17-prozentigen Umsatzwachstum aus. Die Konsensschätzungen für die Folgejahre hätten zudem Luft nach oben. Richemont bleibt Battistinis bevorzugter Branchentitel./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 19:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 00:15 / GMT

