DAX24.402 +1,7%Est505.870 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,92 +5,0%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.430 +0,5%Euro1,1733 +0,3%Öl108,4 -1,8%Gold4.666 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NEL ASA A0B733 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- AMD, Lucid, Strategy, Super Micro im Fokus
Top News
Ausblick: SoundHound AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: SoundHound AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Entspannungssignale und Rekorde bei KOSPI und NASDAQ: DAX-Erholung könnte in Richtung 24.500 Punkte weitergehen Entspannungssignale und Rekorde bei KOSPI und NASDAQ: DAX-Erholung könnte in Richtung 24.500 Punkte weitergehen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Wacker Chemie auf 'Negative Catalyst Watch'

06.05.26 07:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
94,65 EUR -0,65 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat WACKER CHEMIE mit Blick auf den Geschäftsbericht zum ersten Halbjahr Ende Juli den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Chetan Udeshi hob am Dienstagabend zwar sein Kursziel von 50 auf 60 Euro an, ließ die Einstufung aber auf "Underweight". Der kurzfristige Rückenwind durch Panik-Käufe im Zuge des Nahost-Kriegs ebbe ab. Nach dem überraschend guten ersten Quartal dürfte es im zweiten Quartal wieder zurück zur schwachen Normalität gehen. Udeshi liegt mit seiner operativen Ergebnisprognose (Ebit) für das zweite Quartal nach eigener Aussage um 35 Prozent unter dem Konsens. Für das Jahr hob er zwar aufgrund des guten Starts seine Schätzungen an. Er liege aber auch hier beim Ebit 26 Prozent unter den Markterwartungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 22:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

DatumRatingAnalyst
08:01WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
30.04.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
30.04.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
26.03.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
18.03.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
30.04.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
29.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026WACKER CHEMIE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.04.2026WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
25.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
11.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WACKER CHEMIE AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen