ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet CTS Eventim mit 'Overweight' - Ziel 77 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von CTS Eventim bei einem Kursziel von 77 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Als führender europäischer Tickethändler und Live-Veranstalter habe CTS immense strukturelle Wachstumschancen, schrieb Analystin Karin So in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Anteil von Online-Tickes steige, was dem operativen Ergebnis enorm zugutekomme. Zudem stünden starke Events bevor./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2023 / 20:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 00:56 / BST