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ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Schott Pharma mit 'Overweight' - Ziel 27,10 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von SCHOTT Pharma beim Kursziel von 27,10 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Spezialist für Aufbewahrung und Verabreichung injizierbarer Medikamente biete bis 2029 ein Ergebnissteigerungspotenzial von 14 Prozent per annum, schrieb Philip Omnou am Montag. Dabei profitierten die Mainzer von strukturellen Trends und ihrer führenden Marktposition./ag/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 20:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST

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Datum Rating Analyst
08:01 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG

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