DAX23.038 +1,8%Est505.675 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 +3,7%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.472 +1,2%Euro1,1602 -0,1%Öl98,81 -1,1%Gold4.564 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Asiens Börsen höher -- Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
Abra-Aktie vor Börsengang: Krypto-Plattform plant SPAC-Deal an der NASDAQ Abra-Aktie vor Börsengang: Krypto-Plattform plant SPAC-Deal an der NASDAQ
Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Talanx mit 'Overweight' - Ziel 125 Euro

25.03.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
106,00 EUR 2,90 EUR 2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Talanx beim Kursziel von 125 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das robuste Geschäft in der Primärversicherung werde unterschätzt, schrieb Kamran Hossain am Dienstagabend. Talanx verfüge ja sowohl über Primär- als auch Rückversicherung, dank seiner knappen Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück. Dabei werde das Erstversicherungsgeschäft allerdings klar niedriger bewertet - ungerechtfertigterweise. Denn der Reservepuffer decke die Gewinne in diesem Bereich inzwischen doppelt ab. Mit seinen Ergebnisschätzungen liegt Hossain bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent über dem Konsens und mit der Dividendenprognose noch deutlicher./ag/tih

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Talanx

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Talanx

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Talanx AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Talanx AG

DatumRatingAnalyst
08:01Talanx OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Talanx KaufenDZ BANK
08.12.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Talanx HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01Talanx OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Talanx KaufenDZ BANK
08.12.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Talanx HaltenDZ BANK
14.08.2025Talanx HaltenDZ BANK
05.06.2025Talanx HaltenDZ BANK
20.03.2025Talanx HoldDeutsche Bank AG
19.03.2025Talanx HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.01.2018Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx SellBaader Bank
21.09.2017Talanx SellBaader Bank
14.08.2017Talanx VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Talanx AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen