ANALYSE-FLASH/ JPMorgan: Vorsichtigerer Ausblick dürfte auf FMC-Konsens lasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60,80 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe die Markterwartung beim Umsatz verfehlt, beim operativen Ergebnis (Ebit) aber positiv überrascht, schrieb Analyst David Adlington in einem ersten Kommentar am Dienstag. Derweil habe FMC zwar die Prognosen für dieses Jahr bestätigt, peile jetzt aber beim Umsatz und beim Reingewinn jeweils die unteren Enden der weiten Spannen an. Die Markterwartung für den Überschuss dürften nun deutlich sinken./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 07:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 07:00 / GMT