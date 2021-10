ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux belässt Befesa auf 'Hold' - Ziel 77 Euro

Aktien in diesem Artikel Befesa 63,20 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Befesa auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Energiekosten dürften den Recyclingspezialisten gerade 2022 belasten, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben