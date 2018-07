ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux belässt Software AG auf 'Buy' - Ziel 54 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Software AG (Software) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Darmstädter hätten ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte sei aber ein beschleunigtes Wachstum in den Segmenten DBP (Software für die Integration digitaler Prozesse) und IoT (Internet der Dinge) nötig, um die Jahresziele zu erreichen./edh/mis

Datum der Analyse: 18.07.2018