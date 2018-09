ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Bayer auf 'Buy' und Ziel auf 84 Euro

Bayer 75,50 EUR -1,06% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Bayer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 83 auf 84 Euro angehoben. Erstmals seit 2016 sehe er in der Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns wieder vielversprechendes Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst David Evans in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Stimmung unter Investoren sei wohl auf dem absoluten Tiefpunkt angekommen, bevor sich der Nachrichtenfluss aufhellen sollte. Die Volatilität dürfte aber hoch bleiben, sodass die Aktie sicherlich nicht für jeden Anleger geeignet sei./tih/la

Datum der Analyse: 24.09.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------