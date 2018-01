ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Deutsche Rohstoff auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Deutsche Rohstoff von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 31 Euro angehoben. Das neue Votum basiere auf den US-Steuersenkungen und ihrem neuen Ölpreis-Szenario, schrieb Analystin Lea Saenz de Cabezon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Deutsche Rohstoff dürfte in den nächsten Jahren von einer starken Öl- und Gasproduktion profitieren./ajx/tih

Datum der Analyse: 18.01.2018