ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Infineon auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Infineon nach dem jüngsten Kursrückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 38 Euro angehoben. Analyst Sebastien Sztabowicz spricht in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer guten Kaufchance. Er ist für 2021 weiter sehr optimistisch für den Halbleitersektor und rechnet mit einem anhaltenden Nachfragezyklus im kommenden Jahr./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben