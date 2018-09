ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Linde z.U.e. auf 'Buy' - Ziel 238 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Linde z.U.e. von "Reduce" auf "Buy" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 188 auf 238 Euro angehoben. Analyst Martin Rödiger erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für die europäischen Industriegase-Hersteller Linde und Air Liquide. Eine solide Nachfrage in allen Regionen treibe ihre Umsätze an. Die Fusion zwischen Linde und dem US-Konzern Praxair sei zudem wahrscheinlicher geworden und dürfte für Linde deutlich wertsteigernd wirken./ajx/ag

Datum der Analyse: 26.09.2018