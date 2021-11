ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt RWE auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat RWE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 40 Euro angehoben. Mit den geplanten zweistelligen Milliardeninvestitionen bis 2030 stiegen die Essener in die Liga der ganz Großen auf, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben