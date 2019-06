ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Sartorius auf 128 Euro - 'Reduce

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 107 auf 128 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Das neue Ziel für die Aktie trage seinen angehobenen Gewinnschätzungen sowie der gestiegenen Branchenbewertung Rechnung, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Pharma- und Laborausrüster könnte mit der Vorlage der Quartalszahlen im Juli den Jahresausblick leicht erhöhen. Das werde am Markt aber schon erwartet, und die Aktie sei bereits anspruchsvoll bewertet./gl/ajx

