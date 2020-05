ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Siltronic auf 83 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siltronic von 74 auf 83 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach dem soliden ersten Quartal rechnet Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch mit einem robusten zweiten Quartal. Es herrsche aber weiter hohe Unsicherheit über die Nachfrage von den Endmärkten des Waferherstellers./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben