ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux senkt Klöckner & Co auf 'Reduce' - Ziel 5 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) von "Buy" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 6 auf 5 Euro gesenkt. Wegen eines schwachen fundamentalen Umfelds sei an der positiven Haltung zur Aktie nicht mehr festzuhalten, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des französischen Investmenthauses. Die Spekulationen um eine Übernahme des Duisburger Stahlhändlers seien übertrieben./bek/jha/

