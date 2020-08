ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux senkt Unibail-Rodamco-Westfield auf 'Hold'

Aktien in diesem Artikel Unibail-Rodamco 42,86 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Unibail-Rodamco-Westfield (Unibail-Rodamco) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 90 auf 53 Euro gekappt. Inzwischen bestätigte Überlegungen des Betreibers von Einkaufszentren für eine Kapitalerhöhung bedeuteten, dass dessen Aussichten bei den Verhandlungen über die Mietpreise noch schlechter als erwartet seien oder dass das Management einen deutlich kürzeren zeitlichen Spielraum für eine Stärkung seines Kapitals habe, schrieb Analyst Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Montag vorliegenden Studie. Bis zum Abschluss einer Kapitalerhöhung sowie der Mietpreise-Verhandlungen dürfte die Aktie unter Druck bleiben./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

