ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux senkt United Internet auf 'Hold' - hebt Ziel an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat United Internet von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 41 Euro angehoben. Die neuen Roaming-Vereinbarungen der Tochter 1&1 Drillisch mit Telefonica Deutschland stimmten ihn zwar zuversichtlich was die Preise für die nächsten fünf Jahre angehe, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch auch wenn Drillisch seine passive Infrastruktur mieten werde, erwarte er hohe Investitionsausgaben wegen der Anlaufkosten und des aktiven Ausrüstungsbedarfs. Die kurzfristigen Investitionen dürften auch den freien Barmittelfluss des Mutterkonzerns United Internet belasten./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

