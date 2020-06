ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux senkt Ziel für H&M auf 185 Kronen - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) von 195 auf 185 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Modehändler habe die Lagerbestände gut unter Kontrolle und erhole sich schnell von der Corona-Krise, schrieb Analyst Magnus Raman in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben