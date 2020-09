ANALYSE-FLASH: Lampe senkt Aumann nach schwachen Zahlen auf 'Verkaufen'

DÜSSELDORF (dpa-AFX Broker) - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Aumann nach Halbjahreszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 9,00 auf 7,50 Euro gesenkt. Die wichtigsten Kennziffern des Maschinen- und Anlagenbauers seien erneut schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Gordon Schönell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei skeptisch, was die Marktposition von Aumann angehe. Die Bewertung der Aktie sei zudem hoch./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2020 / 14:24 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2020 / 07:01 / CEST

