ANALYSE-FLASH: Lampe startet DWS mit 'Kaufen' - Ziel 38 Euro

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat DWS (DWS (Deutsche Asset Management)) mit "Kaufen" und einem Kursziel von 38 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Vermögensverwalter dürfte in der beschleunigten Branchenkonsolidierung eine aktive Rolle einnehmen, schrieb Analyst Neil Smith in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Position in Europa dürfte noch weiter gestärkt werden und auch die Bedeutung in anderen Regionen der Welt steigen./ag/mis

Datum der Analyse: 16.04.2018