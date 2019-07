ANALYSE-FLASH: Macquarie senkt Salzgitter auf Underperform und Ziel auf 21 Euro

Aktien in diesem Artikel Salzgitter 22,79 EUR

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die australische Investmentbank Macquarie hat Salzgitter von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 29 auf 21 Euro gesenkt. Die Stahlpreise dürften am Tiefpunkt angekommen sein und in den kommenden zwölf Monaten wieder anziehen, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Trotzdem sollten Anleger in der Branche sehr selektiv vorgehen. Salzgitter habe einen Nachteil durch seine Präsenz am schwierigen europäischen Flachstahl-Markt. Zudem dürfte der schwache Free Cashflow zunehmend ein Thema werden. Auch die Aurubis-Beteiligung könnte wegen der Probleme der Kupferhütte zu einer Belastung für den Salzgitter-Kurs werden./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

