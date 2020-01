ANALYSE-FLASH: Mainfirst hebt FMC auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 84 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mainfirst hat FMC (Fresenius Medical Care) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 84 Euro angehoben. Analyst Daniel Grigat zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für den Dialysespezialisten. Dieser scheine nun das schlimmste hinter sich zu haben, selbst wenn man weitere Abschreibungen und höhere Kosten in der Dialyse berücksichtige. Die Annahmen für das Gewinnwachstum könnten steige, sollte sich die Heimdialyse stärker durchsetzen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / 12:34 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2020 / 12:34 / MEZ

Werbung