ANALYSE-FLASH: Merrill Lynch hebt LafargeHolcim auf 'Buy' - Ziel 52 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Aktie des Zementherstellers LafargeHolcim von "Underperform" auf "Buy" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 52 Franken angehoben. Geringere Energiekosten stützten die Unternehmensprognosen für 2019 und stabilere Schwellenländer-Währungen die Barmittel-Entwicklung, schrieb Analyst Arnaud Lehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mögliche Veräußerungen sicherten zudem das Kreditprofil und die Dividendenrendite ab./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / 05:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben