ANALYSE-FLASH: Metzler hebt Fraport auf 'Hold' - Ziel 48 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Fraport von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 29,60 auf 48 Euro angehoben. Die Lufthansa wolle sich in Zukunft stärker auf die Drehkreuze Frankfurt und Zürich konzentrieren, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei eine Überraschung nach dem jüngsten Gerangel zwischen dem Flughafenbetreiber und der Fluggesellschaft. Die Nachrichtenlage sollte sich in den kommenden Monaten positiv gestalten, wenn die Passagiere infolge beginnender Impfungen zurückkehren./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 07:56 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2020 / 07:56 / CET

