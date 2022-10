ANALYSE-FLASH: Metzler hebt Klöckner & Co auf 'Hold' - Ziel runter auf 6,80 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) wieder von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 7,20 auf 6,80 Euro gesenkt. Analyst David Varga passte sein Bewertungsmodell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Gewinnwarnung mit den Eckdaten zum dritten Quartal an. Seit seiner Verkaufsempfehlung vor einer Woche habe der Kursrutsch um gut ein Fünftel die Papiere des Stahlhändlers wieder auf ein fundamental gut abgesichertes Niveau geführt, so der Experte. Seine mittelfristigen Annahmen seien nahezu unverändert geblieben./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 08:12 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 08:12 / CEST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------