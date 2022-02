ANALYSE-FLASH: Metzler hebt Lufthansa auf 'Buy' - Ziel 10 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Lufthansa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,70 auf 10 Euro angehoben. Das unerwartet frühe "Ende" der Pandemie sowie steigende Marktzinsen änderten das Bild, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen ab 2023 etwas an und senkte gleichzeitig die Schuldenprognose zum Jahresende 2022./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 07:56 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2022 / 07:56 / CET