ANALYSE-FLASH: Metzler hebt Ziel für Airbus auf 135 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von 114 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stephan Bauer hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen für den Flugzeugbauer an. Er trägt damit insbesondere einer optimistischeren Einschätzung der Auslieferungszahlen Rechnung./ag/gl

