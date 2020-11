ANALYSE-FLASH: Metzler hebt Ziel für Deutsche Euroshop auf 11,80 Euro - 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Neunmonatszahlen von 9,10 auf 11,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Einnahme von Mieten in den Shopping Centern habe sich im zweiten Quartal erholt und sich dann bis Oktober weiter verbessert, schrieb Analyst Jochen Schmitt in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erholung bleibe aber ein schwieriger Weg, auch wegen der Online-Konkurrenz./tih/bek

