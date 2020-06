ANALYSE-FLASH: Metzler hebt Ziel für Klöckner & Co auf 7 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) von 6,60 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im zweiten Quartal sei der Duisburger Stahlhändler besser als gedacht vorangekommen, schrieb Analyst David Varga in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an und betonte das attraktive Chance/Risiko-Profil./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / CET

