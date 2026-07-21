ANALYSE-FLASH: Metzler hebt Ziel für TKMS auf 115 Euro - 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) nach vorgelegten Quartalszahlen und höher gesteckten Jahreszielen von 105 auf 115 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Neuberger sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer "sehr soliden Leistung" im dritten Geschäftsquartal des Marineschiffbauers über alle Segmente hinweg. Dies habe zu einer zweiten Anhebung der Jahresziele für 2025/26 geführt. Er geht zudem davon aus, dass TKMS die mittelfristige Prognose nach dem endgültigen Abschluss des U212CD-Vertrags mit Kanada aktualisieren werde./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:05 / CEST
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG