ANALYSE-FLASH: Metzler senkt BASF auf Sell - Nicht viel zu gewinnen 2023

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat BASF von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 59 auf 41 Euro gesenkt. Die Perspektiven für den Barmittelzufluss des Chemiekonzerns hätten sich mit Blick auf die kommenden Jahre verschlechtert, schrieb Analyst David Varga in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Steigerung der geplanten Investition wecke Sorgen, dass der freie operative Mittelzufluss nicht ausreichen werde, die Dividende zu decken, bis der China-Verbund die Produktion vollständig aufgenommen haben werde. Zudem habe sich die Unternehmensführung vorsichtig zur Nachfrageerholung geäußert, auch weil es an Anzeichnen für die erhoffte Erholung Chinas fehle. Auch wolle das Unternehmen die TDI-Anlage in Ludwigshafen stilllegen, was ein Vorteil für die Konkurrenz sei. "In diesem Jahr ist nicht viel zu gewinnen", so das Fazit von Varga zur Aktie./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 07:56 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2023 / 07:56 / CET