ANALYSE-FLASH: Metzler startet Adidas mit 'Buy' - Ziel 132 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat die Bewertung der Papiere von adidas bei einem Kursziel von 132 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Papiere der Herzogenauracher gebe es gerade im Winterschlussverkauf, schrieb Analyst Tom Diedrich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. China-Lockdowns, sinkende Verbraucherstimmung, hohe Lagerbestände und das Aus der Kooperation mit Kanye West klängen wie ein "operativer Alptraum", so der Experte. All dies dürfte in den kommenden Quartalen belasten, und es gebe keinen Zweifel, dass der Nachfolger von Kasper Rorsted an der Unternehmensspitze viel zu tun haben werde, Adidas wieder in die Spur zu bringen. Diedrich sieht aber auch eine hervorragende Gelegenheit, sich strategisch neu zu erfinden. Durch das Großreinemachen sei das Verhältnis von Chancen und Risiken inzwischen sehr attraktiv./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 07:55 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 07:55 / CET