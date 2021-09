ANALYSE-FLASH: Metzler startet Varta mit 'Sell' - Ziel 106 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler hat Varta mit "Sell" und einem Kursziel von 106 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Wachstumsstory des Batterienherstellers verblasse, schrieb Analyst Stephan Bonhage in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den vergangenen Jahren hätten Umsatz und Margen vor allem von der anziehenden Nachfrage nach Batterien für kabellose Kopfhörer profitiert. Dieser Markt bleibe zwar attraktiv, doch angesichts des zunehmenden Wettbewerbs gerieten die Preise unter Druck./gl/bek

