ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley belässt Moderna auf 'Overweight' - Ziel 100 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Moderna auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Verantwortlich für den 50-prozentigen Wertzuwachs der Aktie binnen einer Woche sei die Einschätzung der Anleger, dass die sogenannten mRNA-Corona-Impfstoffe wie der von Moderna den US-Markt dominieren dürften, schrieb Analyst Matthew Harrison in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf die jüngsten Irritationen um den Nicht-mRNA-Impfstoff von AstraZeneca./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2020 / 05:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

