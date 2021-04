ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley belässt MTU auf 'Underweight' - Ziel 161 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für MTU (MTU Aero Engines) nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Das erste Quartal des Triebwerksherstellers sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Für den Jahresausblick gebe es keine größeren Risiken./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 06:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben