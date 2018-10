ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley belässt Software AG nach Zahlen auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Software AG (Software) nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Darmstädter hätten dank des besser gelaufenen Geschäfts mit Lizenzverkäufen seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei leicht positiv, zumal sich die Aktien zuletzt schwach entwickelt hätten. Da aber nach neun Monaten der Gewinn bislang gesunken sei und der Umsatz weitgehend stagniert habe, bleibe er bei seinem negativem Votum./ajx/mis

Datum der Analyse: 19.10.2018