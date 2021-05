ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Deutsche Bank auf 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Deutsche-Bank-Aktie (Deutsche Bank) von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 7,50 auf 12,20 Euro angehoben. Eine sanierte Bilanz, ein verringerter Geschäftsumfang und eine komfortable Kapitalausstattung erlaubten es dem Geldhaus, sich nun auf das Tagesgeschäft zu fokussieren, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Weg zu höheren, nachhaltigen Renditen sei nun klarer, wobei die "Verteidigung" der Erträge eine zentrale Herausforderung darstelle./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

