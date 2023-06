ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Evotec auf 'Overweight' und Ziel auf 29 Euro

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 21,26 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Evotec (EVOTEC SE) von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 29 Euro angehoben. Das stark laufende Geschäft des Wirkstoffforschers und mögliche neue Kooperationen dürften bei den Anlegern wieder auf Interesse stoßen, schrieb Analyst James Quigley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei Evotec in Europa am besten positioniert, um von der "KI-Revolution" in der Pharmabranche zu profitieren. KI ist die Abkürzung für den Megatrend Künstliche Intelligenz./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

