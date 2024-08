ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Ionos auf 'Overweight' - Ziel 31,50 Euro

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat IONOS von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 26,10 auf 31,50 Euro angehoben. Der Internetdienstleister sei Marktführer im europäischen Webhosting (Bereitstellung von Speicherplatz auf Internet-Servern), schrieb Analyst George Webb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet für die kommenden Jahre mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und einem zweistelligen Gewinnanstieg. Die Ionos-Aktie hält er derzeit für attraktiv bewertet./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2024 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

