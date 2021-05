ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 5 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Nokia von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3,65 auf 5,00 Euro angehoben. Verbesserungen bei dem Telekomausrüster hätten sich schneller als von ihm erwartet eingestellt, schrieb Analyst Dominik Olszewski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sorge für ein positiveres Chance/Risiko-Verhältnis. Der Experte zieht das Nokia-Papier nun jenem des Konkurrenten Ericsson vor./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 00:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben