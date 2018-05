ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Osram auf 'Equal-weight' - Ziel 51 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat OSRAM von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft, das Kursziel aber von 55 auf 51 Euro gesenkt. Die Bewertung der Papiere des Beleuchtungskonzerns sei nach dem Kursrutsch im laufenden Jahr inzwischen vernünftiger, schrieb Analystin Lucie Carrier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie ist sich jedoch nicht sicher, ob die Markterwartungen für 2019 ausreichend nach unten revidiert worden sind, um weitere Enttäuschungen im Jahresverlauf zu vermeiden./ag/tih

Datum der Analyse: 04.05.2018