ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Telefonica Deutschland auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Telefonica Deutschland von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3,80 auf 4,50 Euro angehoben. Der Mobilfunker biete Offensive und Defensive, schrieb Analyst Emmet Kelly in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im dritten Quartal winke nach sehr langer Zeit erstmals wieder Umsatzwachstum - Schlüssel zu höherer operativer Ergebnisdynamik. Das Risiko neuer Konkurrenz in Deutschland hält Kelly für gering./ag/la

Datum der Analyse: 28.09.2018

